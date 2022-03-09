女星大S離婚僅3個多月，昨天宣佈與韓國天團「酷龍」成員具俊曄再婚，喜訊來得突然，讓眾人又驚又喜，而稍早具俊曄已經飛抵台灣，離新婚妻子又更近了一步，掩不住滿臉笑容，看上去非常開心，其實當年兩人相遇，大S身為迷妹，非常迷戀具俊曄，甚至公開吐露希望對方娶她，妹妹小S則說姊姊只需使出一招就能擄獲具俊曄，如今成了神預言。

大S與具俊曄於20年前交往過，如今聽聞大S與汪小菲離婚，具俊曄主動出擊打通了女方的電話，兩人破鏡重圓並且閃婚，具俊曄不畏疫情堅持飛來台灣找老婆，堪稱最強追愛模範，網友也直呼沒想到現實生活中，會有比偶像劇更浪漫的故事發生。

回想當年，大S作為具俊曄的粉絲，對他百般出招，兩人也真的交往了，有大、小S的IG粉專，挖出當時「酷龍」來台作客「娛樂百分百」的節目片段，當時滿腦粉紅泡泡的大S問了妹妹：「你想光頭（具俊曄）會跟我結婚嗎？」，小S真誠地回應：「我想妳只要用誠意感動他，應該是沒問題的」，大S聽了開心表示：「好，我很有誠意，我希望他跟我結婚」，沒想到在20年後，嫁給偶像這個夢想成真了。

小S當年的回答，被封為「神預言」，如今兩人結為連理，再等10天隔離期滿，就能見到面，具俊曄在結婚宣言中感性地說「20多年前相愛的人結下不解之緣」，事實上他在跟大S分手後，這麼久以來都沒傳過緋聞，而當年會分手也是迫於無奈，因男方的公司下達禁愛令，他不但不認愛還公開否認這段感情，讓大S心碎，兩人更因此分手，具俊曄多年後公開了這段感情，懊悔說自己是「感情懦夫」，如今雙方都拋開了枷鎖，勇敢擁抱愛情，外界多為祝福聲，希望他們能一直幸福下去。