為期四天的2022年台北國際自行車展今（9）日開跑，宏碁(2353)子公司Acer Gadget倚天酷碁以運動產品品牌Xplova參展，規劃「虛擬自行車鍛鍊」與「騎行衣著包款」雙展區，更同步發表高階自行車室內智慧訓練台「NOZA V」、全新產品線「電動滑板車」，以及自行車騎行衣著包款，大搶自行車周邊商機。

倚天酷碁公司總經理鍾逸鈞表示：「以科技帶動智慧生活風格是Acer Gadget倚天酷碁的發展基調，近年自行車戶外活動及室內運動商機發燒，隨著民眾對健康、運動愈來愈重視，Acer Gadget旗下運動產品品牌Xplova從自行車愛好者需求出發，以硬體優勢跨足軟體，持續調整周邊產品佈局策略，多元化發展讓產品跟上市場需求。」

自行車室內智慧訓練台NOZA系列讓訓練不受疫情和氣候影響，NOZA S系列產品便在去年疫情嚴峻的環法自行車賽期間中銷量提升三倍，讓車手宅在家也能完成訓練與騎乘。最新發表的NOZA V是同系列中最高階的智慧訓練台，發揮Acer Gadget軟硬整合優勢，除了搭載「Xplova Workout App」可對訓練台進行韌體更新，同時也含括訓練計畫、騎行活動紀錄與串接功能，並能與官方合作夥伴「ROUVY」或搭配其他自行車訓練App，如ZWIFT、Kinomap或Strava FTMS等等，與全世界的車友一起線上訓練。

NOZA V的超強馬力，搭配最大20%的模擬坡度，進行2,200瓦高強度也能爬升並加速衝刺，而車手最在意的便是精準執行訓練、以及降低運動傷害發生機率；同時，低噪音量訓練也能滿足實測噪音低於58分貝，可摺疊式設計亦不會影響家人生活作息與空間規劃。使用NOZA V居家訓練，能擬真體驗不同環境路面的騎乘感，以減震橡膠腳墊優化穩定性的設計，確保訓練台不跳動位移，安全第一。NOZA V將在第二季於台灣、韓國、日本與巴西搶先上市。

Xplova作為知名線上實境騎乘平台「ROUVY」官方合作夥伴，本次展場也結合ROUVY AR採情境互動體驗式設計，廣邀現場車手與全球自行車騎乘者同步上線體驗ROUVY AR室內實境騎乘。展場以自行車室內智慧訓練台NOZA系列搭配ROUVY AR，推廣即使在家也能征服全世界的騎行路線的運動生活風格，每日還有不定時虛擬比賽讓車友們進行高手對決，現場一較高下。

Xplova以推廣日常健康生活風格為靈感，多元佈局更多運動產品，全新產品線Xplova電動滑板車，以及Xplova自行車騎行衣著包款也在自行車展首度亮相。Xplova電動滑板車Lightning系列新登場，推出「Lightning 5」、「Lightning 3」與「Lightning 1」不同規格供消費者選擇，其中高階款Lightning 5，在相關法規下最高極速可達25km/h，行駛里程數可達45公里。Lightning 3配備三顆明亮的LED大燈讓夜晚視野更清楚，騎行更安全；入門款Lightning 1則最為輕巧僅12.36公斤，低底盤設計以及內置鋁合金加強片，使擋泥板剎車質量更耐用。Xplova電動滑板車Lightning系列皆可透過摺疊方式放置於車輛後車廂或隨身攜帶，搭配大眾運輸或是將車輛停妥後，進行短程行駛，成為通勤或移動的代步工具。