遠東集團旗下裕民航運建造超巴拿馬極限型(Post Panamax)散裝貨輪「裕卓輪」(M.V. Cemtex Excellence)，今(9)日舉行「雲命名」儀式，並同步在台北利用視訊連線觀禮。典禮由遠東集團董事長徐旭東親自主持，並邀請中華開發金控公司董事長張家祝之夫人陳玉春女士，為「裕卓輪」命名，預計於3月14日正式交船營運。

徐旭東表示，綜觀全球經濟，各國目前力拚基礎建設，原物料需求暢旺，帶動散裝船運租金上揚，但受到疫情、中美貿易及歐洲疆域衝突等因素影響，經營環境仍充滿不確定性，預估市場運力將延續2021年供不應求的情景，散裝景氣持續審慎樂觀。

徐旭東認為，由於IMO及歐盟陸續推出更嚴格的環保新規，如營運船舶能效指數（EEXI）和碳強度指標（CII）即將於2023年1月上路，未符合EEXI標準的船舶將面臨限制主機馬力及航行船速或編列經費加裝節能裝置。節能減排的要求，將加速老舊船舶的汰換，裕民自2014年起陸續交付的一系列eco-ship將充分展現其競爭力。

自2020下半年以來，貨櫃航運景氣大幅上揚，造船廠優先承造貨櫃船舶，降低了散裝船舶造船動能，供給有效限縮，需求溫和復甦。根據Clarksons 2022年2月之Dry Bulk Trade Outlook數據，預期2022年散裝船舶供給成長率僅為2.1％，但乾散貨海運延噸海浬需求成長率估計達2.5％。