頭份市公所已請包商進場清理出水口淤泥。（謝明俊攝）

頭份市永貞抽水站將永貞大排排水抽往中港溪洩洪。（謝明俊攝）

頭份市長羅雪珠親自前往永貞抽水站視察清淤包養作業。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市長羅雪珠親自前往永貞抽水站視察清淤包養作業。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

根據中央氣象局長期天氣預報顯示，今年台灣地區梅雨期恐將有劇烈降雨，為了及早未雨綢繆，負責管理維修的頭份市公所，近日請包商進廠清理永貞抽水站出水口淤泥，頭份市長羅雪珠特別前往抽水站視察，務將抽水站機能維持在最好狀態，以維護市民安全。

頭份市公所表示，頭份市區中港溪沿線因地勢較低，所以過去每逢豪雨颱風來襲，容易發生淹水情形，影響市民居住安全，因此，市公所對於永貞路、中華路兩側居民住家安全，非常重視。

位在中港溪畔的永貞抽水站，是苗栗縣內第1座大型抽水站，主要是啣接頭份市永貞大排的排水，抽往中港溪排放，防止頭份市工業路以南區域淹水，以及中港溪迴水情況發生。

目前永貞抽水站設有4部抽水機組，每組抽水機組每秒最大抽水量達7噸，4部齊發可每秒抽出28噸水，抽水站從2014年啟用以來，遭遇過的最大水量，才啟用過2部機組，因此，以4部機組應完全可以應付目前排水所需。

永貞抽水站是採分期建置方式興建，第1期工程設置4部抽水機組，共斥資2億3千多萬元，苗栗縣政府已向營建署再爭取1億2千萬元經費，完成第2期工程增設2部抽水機，將可滿足100年洪水線需求。

頭份市公所是根據中央氣象局今年長期氣象預報資料，顯示台灣地區從5月中下旬開始，將進入梅雨活躍期，各地恐將出現強降雨、雷擊或強風等劇烈天氣型態。為了及早準備災害應變，頭份市公所近日已請包商進廠清理永貞抽水站出水口淤泥，市長羅雪珠並親自前往視察清淤及抽水機組保養等作業，以期在豪大雨降臨時，維護永貞路、中華路沿線居民住家安全。