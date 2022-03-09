全球非洲豬瘟疫情嚴峻，攜帶非洲豬瘟病毒陽性製品包裹屢遭查獲，農委會防檢局今年已啟動與收件人的約談，假如收件人遭查獲兩次，將直接開罰20萬，即追究收件人責任，開罰收件人目標端午節前上路。

根據防檢局統計，2022年2月底止，邊境採樣違規豬肉製品並檢測陽性案324件(中國大陸254件、越南63件、泰國7件)，外來人口違規攜帶豬肉類產品部分，裁罰20萬元計裁罰813件。

因應2021年8月19日國內首度查獲帶有非洲豬瘟病毒之走私肉品，為防止疫病藉由廚餘傳入養豬場，農委會自2021年10月1日起禁止飼養規模199頭以下養豬場使用廚餘餵飼豬隻，2020至2022年2月底止，查獲違規使用廚餘者共計45件。

農委會主委陳吉仲今(9)日於立法院經濟委員會備詢表示，為加強防堵力道，今年將針對國際郵包之豬肉製品收件人進行面訪電訪及申報制度，如有申報不實情形將予裁處，以追究收件者責任，再犯者將予重罰。

談到傳統豬瘟，陳吉仲說，目前都沒有在野豬和家豬身上發現病毒，會依照相關進度讓台灣儘速成為非疫區，讓台灣豬肉可以出口到更多地方。

防檢局長杜文珍說明，今年截至目前至少已查獲5件違規包裹，分別來自泰國4例、香港1例，收件人包含外籍與本國籍人士，訪談收件人的作法已經啟動，主要透過約談做法達到警惕作用，收件人也能和寄件人通知不能再從疫區寄肉品過來。

杜文珍說，為追究收件人責任，假如第二次再查獲違規包裹，將依「動物傳染病防治條例」開罰收件人20萬元，開罰措施預計端午節前上路。