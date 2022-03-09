大S昨宣布與舊愛「酷龍」成員具俊曄閃婚，兩人事隔20年再續前緣，今（9日)上午約11時以「大S老公」身分抵台，隨即前往防疫旅館隔離10天，出關後就會和大S與家人們見面，對此，兩性作家喪彪也不僅表示敬佩大S敢愛敢恨，更大讚欣賞「啪啪打噁男前夫臉」的作法。

大S與汪小菲離婚僅3個多月，昨天無預警宣佈再婚，對象是韓國天團「酷龍」成員具俊曄，兩人在20多年前分手再續前緣，大S表示由於人生無常，想珍惜當下的幸福，更強調：「感謝一切讓我一步一步走到現在的所有」，兩性作家喪彪表示欣賞大S啪啪打噁男前夫臉的作法，接著狂酸汪小菲除了不停痛批台灣，實則根本在外面搞小三，真的是噁心到連大陸網友都看不下去。

對此，網友紛紛留言：「前提是前任不能太渣太爛才能成就這段佳話，不是每個緣份都能這樣」、「太神奇了！比八點檔還曲折離奇」、「已經錯過太久的時間不能浪費，所以我提議結婚，超man」、「敢愛敢恨敢行動！把自己活成一部偶像劇」、「看到這則消息瞬間起雞皮疙瘩！但覺得很棒！！！！好好打臉那個前夫」。

具俊曄下午抵達防疫旅館後，所選飯店是信義區的瀚寓酒店，與大S台北住所僅隔2公里之遠，工作人員也送上可爾必思給現場媒體，並表示是大S特別交代，因為防疫規定無法親自出門打招呼很不好意思，也不忘喊「各位媒體辛苦了」。