合作金庫商業銀行龍潭分行黃姓女行員8日成功阻止詐騙案件保住民眾40萬元，龍潭警分局9日特別前往表揚該金融機關阻詐有功，警民合作繼續守護人民財產，讓不法之徒無法騙取人民的血汗錢。

蔡姓女行員說，當時一位68歲的秦姓婦人要匯款40萬元，蔡主動了解知道她是在臉書看到投資廣告，便點下廣告連結加入網路通訊軟體LINE，暱稱「李國方」投顧老師，佯稱因資金調度臨時需要款項，請被害人先匯款一起投資，直覺有異是詐騙手法，立即通知警方到場。

警方到場後，請婦人再次向投資客服人員作確認，並於電話中告知自己正準備匯款但遇到警察盤問，對方馬上就掛斷電話，老婦才回神驚覺自己差點受詐，頻向警方鞠躬道謝。

龍潭警分局長蔡坤益表示，詐騙集團偽裝成資深投顧老師，以投資資優台股為幌子詐騙被害人匯款，目前社會上充斥各類詐騙手法，所謂「警力有限、民力無窮」，民眾倘發現可疑或不法情事，應即就近向警察機關通報，共同打擊犯罪。