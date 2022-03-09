俄烏戰火延燒，美國總統拜登和英國擴大制裁，宣布禁止進口俄羅斯石油、天然氣等，推升布蘭特原油期貨衝上130美元。面對不斷飆漲的油價，美方希望以沙國為首的石油輸出國組織（OPEC）能夠增產，外媒透露，拜登事前欲打電話給沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國領導人，商討穩定國際油價事宜，但兩國領袖都都拒接電話。

華爾街日報報導，中東和美國的官員透露，白宮曾試圖安排拜登總統與兩大產油國領袖，沙烏地王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman）及阿布達比王儲阿勒納哈揚（Mohammed bin Zayed al-Nahyan）與拜登通話，未料兩人都拒接電話。

報導指出，沙國官員表示，拜登上台後，兩國關係惡化，除非美國能答應三件事，否則不會幫助緩解飆升的油價。一、盼美國能力挺葉門內戰的干預行動；二、協助其發展民間核子計畫；三、希望王儲沙爾曼在美國境內享有法律豁免權，原因是2018年《華郵》專欄作家哈紹吉（Jamal Khashoggi）遭殺害，美國認定為沙爾曼背後指使，一旦入境將陷入官司訴訟。

OPEC秘書長巴金多（Mohammad Barkindo）周一坦言，俄烏衝突導致近期國際油價狂飆，並表明，全球沒有足夠產能來彌補俄羅斯原油斷供的損失。

據國際能源署（IEA）數據顯示，多數OPEC+成員國幾乎沒有多餘產能，目前只有沙國和阿拉伯聯合大公國等波斯灣國家還有額外產能可供應。

專家警告，對俄羅斯石油、天然氣實施禁運制裁是行不通，因為現階段無法從其他產油國取得足夠供應量，且如何運油也是個問題，俄國石油無法完全被取代。