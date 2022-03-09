為推動青年人才投注農業無人機產業，屏東縣政府規劃成立「屏東智慧農業學校」，其前身為高樹鄉南華國小，縣府為延續居民對學校的生命記憶，與地方青年代表共同討論以智慧農業、青年交流、青創空間為發展主力，藉此培植在地青年力；園區規劃農業科技、學習空間、創業基地、休憩空間、旅遊借問站等5大功能，目前已有15組創業青年進駐，以科技農業、小農選物、農產品創新研發、農遊體驗遊程、植物輔療、影像紀錄、公益咖啡等項目營運，建構良善的青年創業及交流環境。

針對農村勞動力人口老化及缺工議題，縣府致力於推動青年返鄉從農並因應園區內規劃無人機2C級學術科考照場，將整合產、官、學、法人等四大力量，以農業植保機為主開辦無人機專業操作訓練課程，讓老農種植經驗傳承、科技導入青年運用，讓未來農業朝向更省工、更專業的方向發展。

近年來老農對無人機噴藥的接受度逐漸提升，加上無人機農業代噴商機夯，植保機的證照含金量超高，全台取得合格的代噴資格的無人機機師為數不多，坊間業者每次開課教學場場爆滿，勞青處黃鼎倫處長直言「這是一個很大的就創業新藍海」。

目前正攻讀屏科大農園系博士班、同時也是良品農業負責人林瓚良表示，培訓一位合格機師需要花費6-8個月的時間，取得證照後仍經實習試煉才可應對作業過程中突發狀況，從事無人機農藥代噴行業已超過5年，運用自身農業專業知識進行農業代噴任務，獲得客戶信任也讓他有接不完工作，年收入早已破百萬，目前已從一名自由無人機機師，偕同學弟妹共同創業、積極培訓產業新血。

黃鼎倫表示，無人機噴藥除了必須取得民航局核發的無人機操作證外，同時須經農委會藥毒所農藥代噴技術人員訓練合格，擁有雙證才能執行農業代噴，無人機管理規定已於110年4月上路，規範代噴業務必須以法人名義執行，違者將依農藥管理法第53條處1萬5千元以上、15萬元以下的罰鍰。為了杜絕無人機黑飛現象，縣府預計於今年5月開設無人機專業操作訓練課程，訓後直接於現地考照，由良品科技農業股份有限公司輔導銜接職場，欲報名受訓的民眾請鎖定屏東智慧農業學校粉絲專頁動態訊息。