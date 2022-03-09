雲林縣台西鄉長林芬瑩疑向綠能公司索賄，雲林、彰化檢調單位經蒐證後，9日下午偵訊林芬瑩與其丈夫丁文彬，認為2人涉嫌重大且有串證之虞，向雲林地方法院聲請羈押禁見獲准。

據了解，某綠能公司在台西地區進行工程，林芬瑩涉嫌以核發路權向綠能公司索賄，雲林、彰化檢調獲報後，前往台西鄉公所、相關人員住處搜索，並傳喚林芬瑩等人到案說明，訊後向雲林地方法院聲請羈押禁見。

地方人士表示，林芬瑩曾擔任台西鄉代表會主席，後參選台西鄉長順利當選，今年底有意尋求連任，如今涉索賄貪汙，連任之路恐將生變。