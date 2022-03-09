新北市環保局拓展多元廚餘再利用管道，9日公告「新北市生質能源中心BOO案」，希望結合民間力量共同建置廚餘生質能源中心，預計每日處理200公噸廚餘等有機廢棄物，應用厭氧醱酵結合沼氣發電技術，預估年發1160餘萬度，可供3200住宅用戶1年使用。

環保局表示，新北市清潔隊平均一年共收運約11.6萬公噸廚餘，加上民間數字，新北市每日約產出450公噸廚餘，以往廚餘再利用方式多以傳統堆肥或仰賴廚餘養豬方式處理，但近年因應非洲豬瘟防疫工作，不少廚餘養豬戶改以飼料餵養，或因規模小陸續退場，另傳統堆肥所需製程空間大，且汙染防制不易控制，造成環境公害問題履遭陳抗停業，使得廚餘去化情形更加嚴峻，才需要更環保乾淨的廚餘多元處理方式。

環保局說明，厭氧醱酵結合沼氣發電技術，全程密閉於厭氧環境消化廚餘，並產生沼氣發電，除能妥善處理廚餘，改善處理環境更清潔，更兼具廢轉能、綠電減碳的雙重效益，因此，新北市生質能源中心規劃依促參法採BOO模式興設，於政策公告後，由民間擬具可行性評估報告並自行備具私有土地，向環保局申請投資開發，預計興建及營運期間共計25.5年。

環保局計算，依每日200噸的厭氧醱酵設施處理規模估算，除了可以大量解決廚餘問題，預計沼氣發電量每年約1160餘萬度，粗估可供3200住宅用戶1年使用。

環保局表示，為使民間業者了解此次政策需求，已於今年1月12日舉辦說明會蒐集相關意見，並參考各界回饋意見調整公告內容，正式政策公告內容已3月9日公開於財政部推動促參司民間參與公共建設資訊網站，歡迎民間擁有技術與資金的企業踴躍參與，期能遴選出優質經營團隊。