國民黨中常會日前通過直轄市議員選舉提名辦法，提高新人、青年民調加權比例，最高可達100％，引起黨內中生代參選人不滿，備戰新北市議員的前國民黨智庫執行長黃心華、國民黨三峽區黨部主委簡皇譽，今天在中央黨部前發表給黨的公開信，訴求將「為黨服務」等列入加權指標。

此封給國民黨的公開信，除了黃心華、簡皇譽連署外，有意角逐台北市議員的文傳會副主委黃子哲、前國民黨發言人詹為元也有聯名，由於黃心華與簡皇譽年過40歲，加上簡皇譽曾登記參選過，因此初次參選的黃心華有民調加權30％、簡皇譽則為0。

黃心華、簡皇譽下午在中常會開會前，在中央黨部外面召開記者會，表示此次直轄市議員選舉提名辦法，「年輕」與「新人」參選人，民調加權最高可加100％，他們質疑，此規定完全無視過去為黨奉獻，唯獨讓「年齡」成為是否能被提名的最大關鍵，當過去的資歷成為負擔，叫他們情何以堪。

黃心華強調，支持給予青年加權，但應該兼顧對於曾經為黨服務、為黨宣揚理念、揭弊監督民進黨政府的人，只要經舉證，初選民調應該同樣享有加權，且不得低於50％。而初選民調的加權條件可以很多元，但所有加權的總上限，應該訂在100％，不可浮濫超過，否則會扭曲事實，也失去民調的本意。

簡皇譽則說，侯友宜昨表示黨意跟民意落差蠻大，並直言，民意很期待國民黨改變，但國民黨卻錯失很多機會。但現在黨意變成「擋」意，皇親貴族盤據在國民黨。國民黨必須要大徹大悟的改革是刻不容緩的事情，但是目前黨中央一手遮天，包辦所有年底選舉提名權，只為壯大個人派系勢力，寧願讓黨意碾壓民意也視而不見，這樣的國民黨改革有效嗎？