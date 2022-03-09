苗栗縣議會9日召開臨時會，縣府環保局針對坤輿掩埋場進行專案報告，縣議員張淑芬對於時代力量黨團1月時，指控其已故丈夫、前苗栗議長游忠鈿是黑幫介入，要求時代力量公開道歉。

坤輿掩埋場爭議不斷，時代力量立院黨團1月指控坤輿公司有黑道撐腰，點名游忠鈿等人。立委邱顯智當時指控，坤輿公司幕後真正的老闆就是在苗栗營造界、砂石界赫赫有名的宋久文，他指宋曾任游忠鈿的秘書，認為坤輿背後就是有宋久文等人的黑幫勢力當靠山。

張淑芬今天在臨時會上表示，坤輿案已經衍生政治事件，時代力量在還沒有向相關單位求證之前，先賴給嫁禍給往生者，對她的先生游忠鈿是非常大的汙辱，她強烈譴責，要求時代力量公開道歉。

張淑芬事後也向苗栗縣議會求證，調查宋久文是否有擔任其丈夫秘書，張淑芬今天也出示縣議會來函，她說，經過查證她先生游忠鈿從2006年到2018年擔任議員、議長期間，根本就沒有聘雇過宋久文擔任秘書或助理，時代力量隨意指控是空穴來風，她嚴正要求時代力量向她跟已故先生道歉。