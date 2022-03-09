矽智財設計廠M31(6643)今(9)日舉辦法人說明會，去年海外市場受到疫情衝擊，加上匯率問題，全年淨利減少21.6%，每股獲利8.12元，總經理張原熏表示，自去年第四季起接案動能已經明顯回歸，今年營收力拼成長2成，也希望EPS可以重回雙位數；另外，M31董事會通過每股擬配發現金股利6.3元，配息率逾77%。

M31去年第四季隨新案開發回歸，營運大幅成長，單季營收為3.64億元，季增加65.3、年增加19.5%，單季淨利為1.21億元，季成長268.9%、年成長4.5%，單季每股盈餘為3.91元。單季營業利益率為33.4%，季成長18.5個百分點、年減少4.8個百分點。

M31去年全年營收10.11億元、年增加8.4%，不僅創下歷史新高，也首度突破10億元大關，全年淨利為2.52億元、年減少21.6%，每股盈餘為8.12元。毛利率維持在100%；全年營業利益率為25%，年減少7.9個百分點。

M31去年權利金收入(以美金計價)大幅成長43%，主要是M31深入各個晶圓廠的特殊製程持續放量，接下來M31將持續與晶圓、IC設計、CPU等密切合作。海外市場部分，M31去年美國市場受到疫情衝擊，動能放緩，預計今年海外市場動能將明顯回溫，今年權利金成長也希望可以維持逾30%。

若以美金計價，M31將力拼15~20%的營收年增長，惟M31今年累計前2月營收已經成長18.6%，故是否有上修計畫也今日法說關注議題，總經理張原熏表示，目前看到IP需求非常強勁，但現階段國際環境瞬息萬變，加上烏俄戰爭，故目前尚無上調目標的計畫，但相當有信心可以達到，也希望會有更好的消息，獲利部分，也希望EPS可以重回雙位數。

張原熏表示，M31今年在費用控制也是一大重點，全年的營業費用率將控制在20%左右，盼在兼顧財力之虞也可以大膽投資，爭取更多優秀人才，發展出更多IP，以反映在營收上。

另外，M31董事會也通過每股擬配發現金股利6.3元，配息率77.59%。