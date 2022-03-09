新冠肺炎疫情持續趨緩，隨著民眾疫苗覆蓋率提高，許多醫療院所也加入疫苗接種行列，有議員就說，根據桃園市政府公布第25期1922平台社區接種預約率明顯過低，但各社區接種站安排的人力，除醫護人員外，還有公部門單位抽調支援人力，相對影響其他單位業務正常運作，建議市府應滾動檢討社區接種站何時退場。

桃園市議員徐玉樹說，第25期1922平台社區接種站3月8日、3月10日兩莫得納疫苗預約接種率13.27％，高端疫苗預約接種率僅7.5％，接種人數明顯過低，以龍潭區上華里市民活動中心、龍祥凌雲市民活動中心2個接種站為例，單日需動員的人力包含區公所派遣支援10至14人、醫護人員10至12人，警務人員4至5人、守望相助隊2人、散場後清潔人員2人，大部分人力都從公部門抽調支援，現況下許多接種站很多時候都是空蕩蕩，且各區已有足夠的醫療院所提供疫苗服務，市府應該討論社區接種站的退場時機，讓時常需要支援接種站的公務員回歸自己的專業。

桃園市衛生局對此表示，台灣是否能解封的第一個條件就是疫苗接種率要達到一定的標準，特別是長者的接種率，而桃園是國門之都，相對風險民眾需有更高的接種率才能確保社區安全，將待3月14日第二次長者接種專案後，視接種情形決定是否調整接種站數量。