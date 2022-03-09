三大法人賣超台股326.07億元 15:492022/03/09 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台股今天漲190.11點，收在17015.36點，成交值新台幣3161.07億元。三大法人外資及陸資賣超、投信買超，自營商賣超，合計賣超326.07億元。 自營商賣超28.36億元，投信買超20.47億元，外資及陸資賣超318.18億元。1110309 台積電早盤漲7元至570元 市值增加1815億元 《光電股》弘凱去年賺贏富采 殖息率7.28% #07 #億元 #台股 #26 #外資 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台股3天大跌逾千點 萬七失守 04:102022/03/09 財經要聞 富蘭克林華美：10元發行台股ETF成首選 04:102022/03/09 投資理財 布蘭特油期 調高保證金 04:102022/03/09 證券．權證 《半導體》矽格去年獲利攀高、擬配息4.1元 殖利率逾7% 09:482022/03/09 財經 台股大漲190點站上萬七 法人：震盪幅度恐加大 15:172022/03/09 財經 台股重挫，證交所籲：台股體質穩健 不必過度恐慌 04:102022/03/09 證券．權證 《觀光股》王品去年每股虧1.4元 IPO來首度不派利 07:582022/03/09 財經 航運衝鋒 台股大漲逾240點收復萬七 12:242022/03/09 財經 台股多殺多 融資追繳令來了 04:102022/03/09 財經要聞 《半導體》易華電2月營收近25月低 估Q2回溫 10:492022/03/09 財經 摜破萬七 台股3天狂瀉千點 04:102022/03/09 財經焦點 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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