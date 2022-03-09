台股今天漲190.11點，收在17015.36點，成交值新台幣3161.07億元。三大法人外資及陸資賣超、投信買超，自營商賣超，合計賣超326.07億元。

自營商賣超28.36億元，投信買超20.47億元，外資及陸資賣超318.18億元。1110309

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