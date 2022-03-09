台灣鋼鐵集團旗下的甲魚營養保健品領導品牌加捷生醫（4109），9日公告，2月份合併營收2,183萬元，年增37.76％，累計合併營收4,997萬元、年增43.81％。

加捷生醫表示，儘管2月份適逢農曆年假期工作天數較少，但在開始認列轉投資台鼎保經營收，以及推出新產品「孅排空酵素凍」直接鎖定客戶需求，且一推出就佔出貨營收前4名，不僅獲得消費者喜愛，也帶動2月營收成長幅度。

此外，加捷生醫在8日舉行的新產品發布，會中推出「牛樟芝菌絲體」系列產品，「牛樟芝菌絲體精粹」與「Antromax牛樟芝菌絲體膠囊」兩款產品，也準備藉由這兩項產品宣示跨足到電商領域。由於Antromax牛樟芝菌絲體是全球唯一通過美國食品藥物管理局（FDA）認證的新膳食原料（NDI），是目前國際上最高安全性的牛樟芝保健原料。加捷表示，在新產品持續推出下，預期營收可望持續攀升。