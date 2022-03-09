嘉義長庚醫院健康檢查中心主任董水義說，家長除了提供完善生活條件、適當營養運動外，更應關注兒童的生長狀況。（嘉義長庚醫院提供∕呂妍庭嘉義傳真）

13歲阿強體格健壯，與父親一起做健康檢查，竟被查出有脂肪肝，家人大驚，趕緊替他安排定期追蹤檢查，嘉義長庚醫院指國內學齡兒童每4人就有1人體重過重，體重過重兒童則有一半以上容易出現脂肪肝，除透過飲食控制、運動與減重來改善，建議家長盡早安排孩童做建檢，以提早治療因應。

嘉義長庚兒科主任沈俊明表示，「脂肪肝」是肥胖常見的合併症，在過去常常被認為大人才會有的問題，但受西化飲食習慣影響，孩童食用速食、油炸食物、手搖杯飲等，兒童肥胖逐漸盛行，目前國內學齡兒童約每4人就有1人體重過重，而體重過重兒童有一半以上的人容易有脂肪肝。

沈俊明說，脂肪肝與高血糖、胰島素阻抗、高血脂有關，是不可忽略的健康問題，尤其台灣兒童脂肪肝盛行率高達14％，也就是說每7位兒童就有一位有脂肪肝的症狀，由於脂肪肝必須靠肝臟超音波檢查與肝功能檢測來篩檢，因此當孩童體重過重且有脂肪肝時，應盡早就醫治療，透過飲食控制、運動與減重，持續3到12個月後，才能有效改善肝功能與組織學變化，減輕脂肪肝的影響。

嘉義長庚醫院健康檢查中心主任董水義則說，兒童的生理結構及疾病型態與大人不盡相同，特別是體質、免疫力等各方面的發育均未臻成熟，家長除了提供完善生活條件、適當營養運動外，更應關注兒童的生長狀況。

董水義指出，目前國民健康署已提供未滿7歲兒童免費健康檢查，可以針對生長與發展等進行評估檢查，至於嘉長健檢中心考量8到18歲兒童面對更複雜的社會環境與發育需求，也提供整合兒童心智科、胃腸科、中醫科等醫療團隊服務，可協助父母親解決寶貝的生長發育問題，並為孩子的身心健康把關。