石門水庫4月1日起入園改為車牌辨識系統由民眾自行繳費，北區水資源局維持桃園、新竹及宜蘭鄰近7鄉鎮免費，近日許多民眾依照資訊前往申請註記車牌卻碰壁，不僅是遊客中心根本沒設置，石門水庫轉運站也尚未營運電話是空號，民眾痛批已公布的資訊錯誤百出，收費新制相關單位根本沒做好準備。

有民眾反映，根據觀光旅遊局公布的訊息，符合資格居民可到遊客服務中心、坪林—漫步咖啡二店、石門水庫轉運站申請免費入園，實際造訪時找不到遊客中心，一問之下竟然還沒設立，坪林的咖啡館也尚未營運沒有電話可以洽詢，而石門轉運站打電話過去竟是空號。

桃園市議員陳治文說，4月1日起有清明連假，屆時石門水庫勢必有很多遊客，若不提前分散讓民眾辦理優惠措施，恐造成民眾排隊、車輛阻塞等狀況，要求業管單位督促改進，提前讓優惠區的民眾辦理車牌登記。

石門水庫委外廠商李弘信表示，預計3月15日起在坪林收費站旁的漫步咖啡廳開始受理民眾申辦，民眾可申請1輛汽車或機車當年度免費進出園區，初期先試行半年，之後再視整體運作情況評估調整與否。觀旅局則說，除漫步咖啡廳外，遊客中心預計設置在壩頂商店街，而石門水庫轉運站因為尚未營運，待與廠商本周討論後，再整理可受理申請的地點更新公布在觀旅局網站。