副總統賴清德上任後首度接受媒體專訪被問到現在一些台灣人對自己國家沒有信心，他認為，台灣這幾年的成果，這些批評的人，「你的努力也是貢獻在其中」；中國這幾年進步很快是事實，但是國際社會看的是文明程度，「沒有人因為我們有一個101而肯定台灣」。

對於高端疫苗被罵得很慘，賴清德說，高端被批評被攻擊，也不用氣餒，反而要更認真做的更好，把任何的批評當作是一個監督，因為你是一個民間的公司，第一家有辦法做出新冠疫苗，所以民眾擔心你夠不夠格，特別是對台灣沒有信心的人。

賴清德今接受主持人王時齊節目專訪指出，台灣的經濟要持續發展，產業要升級經濟一定要賺錢，不能夠只靠走過去成功的這一條路；蔡總統在第一次2016年當選的時候提出5加二產業創新2020年還有提出6大核心戰略產業的原因，6大核心戰略產業其中一個就是精準醫療、大健康的核心戰略產業，要有這樣的視野。

他說，台灣的醫療本身就具備國際的水準， ict 產業在國際上占有重要地位、生技產業在現今國家也名列前茅，所以如果說把這3個領域的產業能夠有效的能夠結合起來，未來是台灣是很有希望的。

他認為，如果有這樣的視野，國內要有自己的疫苗就是必然的，除了可以保護自己，去推展經濟的發展，這也是必須要走的一條路。在這種狀況之下，其實應該是支持國產的疫苗，那這個是非常重要的。

他說，台灣還是有很多人對自己不是那麼有信心，台灣經由大家的努力，其實已經得到國際社會的肯定，不管從各種指標來看，而這個成果是大家共同努力的，包括批評的人，真的是要敞開心胸，過去幾10年的國民黨同志，就是以反攻大陸為號召，就壓低了台灣的自我光榮，台灣不是一個主體，是被當時政府要反攻大陸的跳板，對所以就是沒有自己，連帶中國也在國際上打壓。

他認為中國這幾年也進步也是非常快，這是事實，兩相比較一下硬體，台灣硬體當然輸中國的進步，但是文明方面，人類的生活要得到身心靈的健康，文明是很重要，不是光硬體。國際社會看是每一個國家的文明程度不是說看你有多高，「問我有多高的話，我們101排得上，沒有人因為我們有一個101而肯定台灣」。而是看台灣的民主、對人權的尊重、對人民的照顧等進步的程度。

他表示，所以對台灣沒有信心的人，其實真的是可以轉個角度來看。不管是哪一個行業，每天上班，公司可以正常運作，貢獻在台灣的經濟的發展上面，這個都是很重要。