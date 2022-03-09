藝人「大S」徐熙媛與韓國藝人具俊曄昨日（8）宣布結婚，震撼華人娛樂圈。具俊曄今日上午抵台隔離，預計在台停留約2周與大S見面，並處理返韓事宜。外界熱議兩人結婚手續問題，內政部則回應，有來台結婚需求者，政府均會提供必要之協助與處理。

內政部表示，中央流行疫情指揮中心已於110年9月13日開放，未持有居留證之國人外籍配偶（含陸港澳）入境團聚，若國人已與配偶在國外完成結婚登記，則可憑結婚文見及無犯罪證明，向我國駐外館處申請停留簽證入境，入境後再向戶政事務所完成結婚登記，再持戶籍謄本向外交部辦理居留簽證。

內政部也指出，若是陸港澳人士，則持憑上述相關文件，向內政部移民署辦理入境許可。

不僅如此，內政部也強調，無論是否已在國內外完成結婚登記之外籍配偶，政府均會提供必要協助與處理；政府理解國人在疫情下的團聚需求，在此特別時刻，均會給予特別衡量。