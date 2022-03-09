中國新聞網9日報導，全國政協常委、北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫受訪時指出，實現共同富裕首先是要按照比較優勢來發展經濟，因為這可以在一次分配的時候就同時完成效率和公平的統一。

他解釋說，如果按照比較優勢發展，那麼企業的生產成本可以最大程度地降低，政府如果能提供合適的軟硬體基礎設施，降低交易費用，企業在國內國際市場就會有最大的競爭力，這意味著效率最高。

而且如果按照比較優勢發展經濟，可以創造最多的就業機會。低收入群體與高收入群體的一個最大的差異在於：低收入群體的收入主要來自於勞動收入，而高收入群體，有相當大部分的收入來自資本收益。

如果按照比較優勢發展，資本積累就會最快，資本就會從相對短缺，逐漸過渡到相對豐富。這時，勞動力可能會相對短缺，勞動工資上漲就會非常快，所以低收入群體的工資上漲加快，反過來講，資本的收益會相對降低，高收入群體的收入增長速度變慢。這就帶來收入差距的縮小。

其次，從二次分配的角度來看，他指出，如果按照比較優勢發展，企業有競爭力，就不需要政府保護和補貼。這意味著政府的財政稅收中可用來做二次分配的資源就會越多。這些資源更多用來解決城鄉公共服務均等化問題、投資教育、照顧臨時失業的人群和鰥寡孤獨廢疾者等等，這樣可以進一步縮小收入差距。

最後，通過一些比較合適的稅收等來鼓勵部分極高收入群體參與一些社會公益活動，進行第三次分配。林毅夫說，這樣既可以把蛋糕做大，而且可以在經濟發展過程當中不斷解決問題，讓收入分配越來越公平。