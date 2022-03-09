一名家長在網路上分享，他小學一年級的兒子太調皮，被老師罰抄課文，但兒子超有種，只抄一半就去睡覺，還在聯絡簿的日記寫下一首五言絕句，讓他哭笑不得。文章曝光後，引起大批網友熱議，狂讚這小孩是可造之材。

一名女網友分享，小一兒子為了逃避罰寫課文，竟寫下一首詩向老師求情。（示意圖／Shutterstock）

這名媽媽在論壇批踢踢笨板發文，稱目前就讀小學一年級的兒子因為上課時，顧著和同學玩，而被老師罰抄課文，但兒子寫完作業後，只抄了10分鐘就開始收拾書包，並拿著家庭聯絡簿要她簽名。

原PO說，當她打開兒子的聯絡簿時，才發現兒子以注音寫下一首五言絕句，「罰寫寫不完，人生快要完；望師高抬手，才能好好玩。」並附註一句「拜託老師」，最令她哭笑不得的是，兒子把「能」字的注音，誤寫成「ㄋㄣˊ」。

原PO分享，她當下詢問兒子「罰寫完成了嗎？」兒子直接坦白只寫了一半，因為「太累了，而且可能明天老師就說不用罰寫了」，再繼續追問理由時，兒子又丟出一句「明天妳就知道啦！」

文章曝光後，原PO鬼靈精怪的兒子所寫的詩，火速引起網友讚嘆，「有押韻欸！強」、「好可愛的詩啊」、「創一首詩不用罰寫也不錯」、「小一很強欸，有前途」、「怎麼辦，我是老師會放過他耶」、「小一這文筆未來不可限量」、「會寫五言絕句超天才誒哈哈哈哈」、「未來詩聖」、「兒子是李白再世嗎」。