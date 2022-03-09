俄烏戰爭導致國際股市劇烈動盪，台股連續兩日下跌近千點後出現大反攻，今(9)日在晶圓雙雄及航運股拉抬下，終場大漲190點收在17015點。台股出現破底翻揚走勢，波段下跌危機是否正式解除引發關注，有外媒提醒，數據資料顯示外資正加速自台股「提款」，除了反應俄烏戰爭外，兩岸之間形勢可能更加緊張也是撤資原因之一。

國際財經媒體統計數據顯示，外資昨(8)日賣超台股16億美元，累計短短2天拋售金額約約46億美元，外資流出已達到1年多來的最高水準。報導分析指出，俄羅斯攻打烏克蘭，令外資再度關注大陸對台灣採取軍事行動的風險。

大陸外交部長王毅日前則表示，台灣是大陸領土不可分割的一部分，烏克蘭則是主權國家，台灣和烏克蘭「沒有可比性」。統計數據顯示，今年至今，台股是除了大陸以外亞洲新興市場中，外資流出最多的市場。

外資近4天狂賣台股約2000億元，統計今年以來至今日，外資累計賣超金額近4200億元，也讓台股最近難以抵抗賣壓一度下跌千點。2021年外資賣超金額則為4539億元，2020年賣超5394億元。