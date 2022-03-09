一名自稱在飯店擔任房務的網友表示，他任職的單位剛好有一對情侶，他們經常一起整理同一間房，近日他發現這對情侶竟趁著整理房間時，躲在浴室裡愛愛，由於下一組房客再15分鐘就要Check in，他情急之下趕緊寫字條「要打炮回家打」，並敲門提醒，才結束這場鬧劇。

原PO 6日於論壇《Dcard》指出，住宿旅客都會在每天下午3點開始辦Check in，所以規定房務要在3點前將前一個房客住過的房間整理好，且通常都是一個人整理一間，除非是大坪數的總統套房，才會是兩個人，但在他們這個部門裡有一對同事情侶從以前就會一起整理房間，因為都有整理乾淨，所以領班和主管也沒有意見。

原PO表示，一般來說整理房間時都會把房門敞開，但5號中午經過一間待整理的房間時，發現裡面沒有工作人員，他好奇走進房查看，驚見浴室裡有兩個黑影正在晃動，仔細一看才發現是同單位的情侶在啪啪啪，當時他非常驚慌，「因為只剩15分鐘，下一組房客就要報到了」。

原PO情急之下，趕緊寫了張字條「要打炮回家打」放在浴室門口，並敲了兩下門拔腿就跑，隨後偷偷站在角落觀察，確認同事情侶已停止「運動」，並開始整理房間才離開。原PO說，如果沒有在下一組房客入住前整理好，全體員工都要跟著受罰，所以才會如此盯緊兩人。

這段故事曝光，網友也看傻，「扯爆，是上班時間耶」、「噗！幾歲啊這麼癢嗎？」、「也太懂得利用時間」、「把公司當私人炮房到底臉皮多厚」、「是沒錢開房間，只能佔用一下客人退房時間嗎？」、「他們會不會其實已經不是第一次在上班地方做這種事？」、「我是下一組房客，我會生氣，感受好差」。