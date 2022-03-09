目前，大漲至14年新高的油氣價格威脅到煉油廠利潤，不過，部分亞洲業者卻打算趁著輸歐產品獲利頗豐下，計畫在5月份來增產趁機撈上一筆。

就在俄國出兵烏克蘭，美國祭出經濟制裁，決定禁止進口俄羅斯石油之後，歐洲的柴油供應量就漸漸在變少。

IEA(國際能源署)表示，俄羅斯是全球最大原油以及石油產品出口國，日產量約為700萬桶，供應量占全球7%。花旗銀行統計，歐洲約有高達6成柴油，都是從俄羅斯運送過來的。

歐洲需求強勁，亞洲煉油廠藉著這些輸歐產品獲利頗佳。在對俄經濟制裁後，俄出口的原油供給遭到斷貨，部分亞洲業者也不惜捧著比市價還要高出許多的大把鈔票，改向中東供應商購買生產原料。

例如，印度國有煉油廠提高原油存貨量，以便增產石化產品。同時，把出口至西方國家所賺的外匯，用來貼補自在自己國家內，售價較低的汽油以及其它油氣產品。

同時，全球前10大單一煉油廠台灣的台塑石化，計畫將調高產能。另外，韓國煉油廠業者，也把出口量擴至最大化。

印度國有煉油廠HPCL指出，一般來說第2季是排定要歲修季節，現在為了要大量出口，同業們都火力全開投產，特別是指油氣產品中，需要裂解的汽油、柴油以及燃料油等。

上周，印度石油公司(IOC)買了900萬桶現貨原油，同時，也暫時取消一座位於Paradip城鎮的煉油廠歲修計畫。

有家印度國有煉油廠表示，現在出口這些石油產品正是時候，因為售價貴可以賺得荷包滿滿。不過政策所需下，還是得先滿足自己內需市場。

每年買進的原油，絕大部分都會照合約價來走的印度煉油廠業者，現在正全力生產柴油並出口。根據統計，柴油占印度國內油品消耗量的4成左右。

花旗石化產業分析師指出，看好亞洲複合煉油廠後市表現。主因為目前歐洲柴油價創新高，比定價高出許多的溢價將會成為吸引來自亞洲套利資金的誘因，以及造成供給吃緊。

同時，花旗也認為，韓國的煉油業者S-Oil以及SK Innovation名列自己投資首選之一。

台灣的台塑石化表示，歲修過後的5月，計畫將原油產量每天提高至46萬桶。據悉，台塑石化也打算先利用現有庫存，來降低頻創新高的購油成本。

原油交易員指出，高油價讓部分煉油業者買氣縮手，因為價位太高以及運費大漲將侵蝕獲利。此外，當近月期貨價格大於遠月的逆價差過大時，更會讓這些原油業者們，此時會產生持有的營運風險。

為節省手邊的原油存貨，一家日本煉油廠表示，產量多餘的日本業者應先會減少出口量。對原油進口大國中國大陸來說，煉油獲利雖減，但國有煉油廠可能會被要求維持產能，有些甚至還要增產，以確保第2季度大陸國內燃料供應無虞。

一家位於中國大陸南方的煉油廠指出，當國際油價衝高到110美元，基本上來說，就開始沒什麼賺頭。然而在8日，倫敦布蘭特原油交易價，每桶曾飆至126美元。

煉油廠商坦言，目前購油成本這麼高，除非售價很漂亮，否則自然就會儘量減產避免虧更多。不過，高層可能被迫不得減產，以配合政府政策面所需。