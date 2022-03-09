永信藥品幼獅三廠汰換重油鍋爐，改用天然氣成果，共設置25座天然氣鍋爐，每年減少約740噸排碳量，等同49公頃森林一年的吸碳量。台中市長盧秀燕9日參訪後表示，感謝企業善盡社會責任，響應市府防治空污計畫，市府將持續公私協力，捍衛台灣天空。

台中市政府為提升空氣品質，歷年來推動加嚴排放標準、實施鍋爐汰換補助計畫，並鼓勵企業共同投入資源，防治空污。盧秀燕9日在台中市經發局長張峯源及環保局長陳宏益陪同下，參訪永信藥品幼獅三廠汰換重油鍋爐，改用天然氣成果，由永信藥品董事長李芳裕等人，親自說明汰換成果，共設置25座天然氣鍋爐，每年減少約740噸排碳量。

盧秀燕表示，市府推動「藍天白雲行動計畫」，希望大家能源轉型，使用乾淨能源減少空污，市府除以身作則外，也鼓勵企業響應。永信很早就配合市府，將重油鍋爐全數汰換成燃氣鍋爐，不僅改善空污，也產生很大經濟效益，是改善空污典範企業。

盧秀燕指出，市府持續鼓勵企業，將燃油鍋爐改為燃氣鍋爐，自2015年至2022年2月已輔導209家企業汰換燃油或燃煤鍋爐，改用天然氣鍋爐，補助超過8,100萬元。市府也以身作則，前年就把各級學校燃油或燃煤鍋爐，全部汰換成天然氣鍋爐；另針對台中的火化爐，市府也投資2億多元，預計今年底前汰換完畢。

盧秀燕說，在公、私共同努力下，2019至2021年PM2.5平均16.7微克，已較2015至2018年平均21.3微克，降低4.6微克、改善約21％；空品不良日數2019至2021年的平均34天，較2015年至2018年的平均71天，降低37天、改善約52％，這是政府與民間共同努力的結果，將持續捍衛台灣的天空，讓台中人擁有好空氣。

張峯源說，經發局訂定「台中市政府推動企業加熱設備改用天然氣補助要點」，輔導企業汰換容易產生黑煙、異味與PM2.5的燃油燃煤鍋爐，改用天然氣。今年持續編列500萬元，推動鍋爐汰換補助作業，只要加熱設備位於台中市境內，且企業投資加熱設備改用天然氣的總金額達新台幣10萬元以上，均可依規申請補助，每案最高補助80萬元，歡迎企業善加運用申請。

永信藥品表示，考慮到減碳、環保已是產業發展的趨勢，公司近年將幼獅廠區內的燃油鍋爐汰舊換新，設置25座天然氣鍋爐，經公司估算，使用燃氣鍋爐每年減少約740噸排碳量，等同49公頃森林一年的吸碳量。

此外，天然氣價格較燃料油穩定，幫助公司節省千萬元燃料成本，且使用燃氣鍋爐無須額外清理油污，減輕人員負擔，廠區環境更加整潔。

經發局指出，自2015至2022年2月已輔導209家企業汰換燃油燃煤鍋爐，改用天然氣鍋爐，補助超過8,100萬元，PM2.5污染減量達44.01公噸、粒狀污染物削減78.56公噸、硫氧化物削減779.6公噸，及氮氧化物削減409.91公噸。

此外，在法規方面，市府環保局持續辦理修訂鍋爐空氣污染物排放標準加嚴，運用管制與補助併進方式，加速台中市公私場所（含學校）加熱設備，由燃油、燃煤鍋爐汰換為燃氣鍋爐或低污染燃料鍋爐。

另教育局也於2020年協助學校全面汰換廚房鍋爐為燃氣鍋爐，2019年至2021年補助向上國中等66所學校改善廚房油煙防制設備。