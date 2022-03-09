終端市場需求維持強勁，訂單出貨動能良好，南寶（4766）2月營收13.38億元，年增39.5％；前2月營收29.72億元，年成長14.6％，單月、累計營收齊創歷年同期新高。材料-KY（4763） 也在中國內需活絡推進挹注下，2月營收1.95億元，年增15％；前2月營收4.67億元，年增17％，樂觀看待今年營收再創新高。

此外，永光（1711）2月營收6.44億元，年增6.13％；其中，特用化學品2月業績年增35％、碳粉年增14％、色料化學品年增4％，電子化學品、醫藥化學品則年減15％、57％。前2月營收14.94億元，年增4.44％。

南寶表示，鞋材黏著劑業務客戶產量已逐步提升，鞋類終端市場需求強勁，品牌客戶庫存水位相當低，庫存回補買盤可期；其他消費產品用膠、工業用膠、塗料與建材業務展望也偏樂觀。

南寶除持續專注耕耘與開發鞋材周邊化學品外，將更聚焦包括電子產業、木工、紡織、食品包裝等市場規模大，具有良好潛在成長機會的產品線。

材料-KY指出，貿易戰、地緣政治情勢變化，供應鏈已重新排序，除絲束持續受惠，亦看好中國的醋片內需市場。今年度訂單已陸續談妥，並有新絲束產能規劃，加上去年第四季增加新的醋片產能，且醋酐已批量出貨，營運動能加速推進。

因應未來成長，材料-KY擬將現有絲束廠廠區施以整頓清出空間以備擴充產線，目標今年上半年度新增4,000噸絲束產能。研發中的可生物降解紡織纖維已有初步成果，正著手進行推廣與評估擴大生產。