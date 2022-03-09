台北市今新增1例境外案21061，為40多歲印度籍男性，與北市某防疫旅館群聚案有關，中央在3月4日公布案19934、20016和20256則與案20110皆為同樓層同時期入住相鄰房間，判定為旅館群聚感染，並召回同樓層、上下同號房、同時段採檢的旅客共13人，當時12人採檢陰性，1人警政協尋，而衛生局終於在7日聯繫上此人，在8日安排採檢，沒想到PCR陽性確診，Ct值27，無症狀，已收住於檢疫所隔離治療。

衛生局指出，案21061曾在去年10月至今年2月回印度探親，今年2月10日自沙烏地阿拉伯轉機入境，2月24日檢疫期滿前採檢PCR為陰性，2月25日至3月3日自主健康管理，因北市衛生局回溯某防疫旅館群聚案，安排同樓層已離館房客再次採檢，經警政單位協尋，於3月8日安排採檢PCR陽性確診，Ct值27，無症狀，已收住於檢疫所隔離治療。

北市衛生局指出，已匡列密切接觸者4人居家隔離，而個案職業為廚師，已完成大安區奪愛Dazzle Indian cuisine職場餐廳場域清消，同時發送簡訊48則，提醒足跡重疊民眾如有發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水等呼吸道症狀或腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀，儘速至本市7家社區採檢站採檢。