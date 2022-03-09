警方到張姓主嫌住處搜索，查扣大批現金、名錶等贓證物。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

52歲張姓男子以經營遊戲開發公司為幌子，在各徵才網站招募員工，實際上卻是幫博弈網站洗錢，刑事局偵查第七大隊蒐證後，到新北市3處水房執行搜索，將張嫌等29人查緝到案，初估該集團去年間經手洗錢金額高達8億多元，不法獲利約800萬元。

刑事局去年4月接獲檢舉，指有一批大陸門號、手機及銀行U盾寄至國內，研判為不法集團從事洗錢使用，立即報請台北地檢署檢察官牟芮君指揮偵辦。

警方調查，該批大陸門號、手機及銀行U盾，都集中在新北市新店區及新莊區辦公大樓內使用，且每日洗錢流量約人民幣千萬餘元，研判為大型轉帳洗錢水房據點。專案小組分兩波會同北市警局單位，到3處水房及張嫌住處執行搜索，當場查扣現金383萬多元、百達翡麗、愛彼、江詩丹頓、勞力士等5支名錶、大陸門號工作機488支、大陸銀行轉帳U盾497支及電腦107台等贓證物，逮捕張嫌等29人到案。。

警方發現，張嫌以起薪4萬元招募員工，員工原以為是從事遊戲客服或軟體開發，上班後才知道是替博弈平台洗錢轉帳，雖察覺公司經營異常，但因薪資及福利不錯，且目前求職不易，所以都繼續工作。該洗錢水房幫「BET365」等線上博弈平台代收或代付會員賭資，從中抽取1％及0.4％的手續費，去年經手的金額超過人民幣1億8441萬餘元、約台幣8億多元，獲利約800多萬元。全案訊後，依賭博、洗錢、組織等罪嫌移送法辦。