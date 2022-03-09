303全台大停電，衝擊百工百業及民生，損失難以估計。對此，反萊豬醫師蘇偉碩今（9）日疾呼，高雄市長陳其邁不要只會震怒，應該硬起來，制定代位求償條例，協助市民盡快向台電索賠。高市府表示，已由法制局成立單一窗口，受理民眾向台電賠償，其餘不便多做回應。

蘇偉碩今下午與妻子、高雄醫學大學生物醫學博士王文心及反萊豬大將李建誠，共同舉辦記者會，要求陳其邁訂定「大規模停電代位求償自治條例」。蘇偉碩提到，今年底陳其邁將競選連任，而最重要的政績是台積電要來設廠，但如今電力供應不穩定，恐怕會嚇跑台積電，難道這才是陳其邁震怒的原因？

蘇偉碩提出，「高雄市大規模停電代位求償條例草案」，主因是讓民眾不用曠日費時等待集體民事索賠訴訟，而這次的代位求償草案與高雄氣爆代位求償不同的是，氣爆涉及高市府行政疏失，但303大停電疏失全為台電，因此高市府來代位求償，就不會誤導民眾不提國賠的情形。

蘇偉碩也初擬該草案指出，只要台電在1個月內累計停電戶數超過5000戶，或停電達總供電量的1％以上，高市府應成立代位求償專案小組主動通知受災用戶辦理損失申報與鑑定，當中還列入較具爭議性條文，即以溯及既往方式將303大停電列入代位求償的範圍，作為市政府代為求償的法源。

反萊豬醫師蘇偉碩（右）今（9）日疾呼，市長陳其邁不要只會震怒，應該硬起來，制定代位求償條例，協助市民盡快向台電索賠。（柯宗緯攝）

「高雄不是三等公民！」王文心不滿說，全台549萬戶停電，其中高雄占了185萬戶，約3成多，加上高屏攔河堰無電可抽取溪水，高雄部分地區甚至停水10小時，高雄人除了飽受空污之苦，而南電北送的結果，高雄竟是最晚復電。

李建誠表示，陳其邁說台電犯了「低級錯誤」，為避免一再重複這種低級錯誤，市長應責令組成專案小組，督導台電興達電廠訂立防錯SOP機制，同時與經濟部聯合針對高雄市老舊電力設施進行總體檢，全面汰換檢查，「該關就要關」。

對此，高雄市新聞局長董建宏回應，目前高市法制局已有單一窗口協助民眾向台電索賠，其餘不多做回應。法制局則說，這次角色主要是協助提供民眾法律諮詢服務，也建議民眾先保存相關停電證據。