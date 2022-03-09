中共若武力犯台，美軍會否馳援，一直是台灣爭論不休的話題。陸軍退將、戰爭學院戰略教官栗正傑今天在廣播專訪直言，美國一定會保台灣，美國不需要派地面部隊來，只要派海空軍來、提供我們情報就很夠用了。

栗正傑說，美國的印太戰略就是美國要保護海上霸權，這也是目前台灣跟烏克蘭不一樣的地方。烏克蘭只是被歐美國家當緩衝區，但是台灣是印太戰略重要的一環，萬一台灣失守，美國在印太地區以及日本、韓國的生命線都會被威脅到。

栗正傑認為，美國不需要地面部隊來支援台灣，只要提供我們情報以及海空的支援，幫助就很大了，而這也是為什麼中共要演練拒止美國支援。

栗正傑表示，從這次俄烏戰爭中，中共會從中學習教訓，從後勤來講，共軍可能會發現沒這麼簡單，俄羅斯打了半天因為後勤運補不上而受挫，光路面運輸這麼綿密的鐵路網都這麼困難，何況是渡海作戰。

他進一步表示，中共可能也從中體會到刺針飛彈、標槍飛彈這種小而精的武器對他威脅很大。更重要的是國民意志力跟精神戰力在哪裡？會不會因為入侵台灣反而造成台灣全民更團結、反共意志更強烈？到時候把台灣民心應是推向台獨的可能性更高。「不要看現在藍軍這樣，萬一一個砲彈打下來打到他家人，他馬上由藍轉綠！」

栗正傑也說，中共想攻台也得考量到自己哪邊會受創，如果一艘航空母艦被打沉，可能習近平就得下台了。