社區民眾及據點的長輩悉心照顧菜園內的作物。（張亦惠攝）

義和社區今天舉行社區規畫成果發表。（張亦惠攝）

弘道老人福利基金會攜手社區規畫師，在嘉義縣大林鎮義和社區 改造1間50年三和院作為長照醫事c據點，將三合院重新規畫、設計，改善環境並增加無障礙設施，讓長輩能在此做園藝、養雞，9日舉行成果發表會，現場也為6隻母雞命名，十分溫馨。

作為據點的三合院屋主過去會「炊粿」分送給鄰里親友，搬走後三合院已閒置多年，弘道老人福利基金會承租作c據點，了解社區需求後，由社區規畫師進駐輔導，將空間設計成適合長輩活動的友善環境。80歲阿嬤鄧春美說，自己來據點能動腦又動手，比起在家看電視有趣又不無聊。

目前義和社區有11名長者白天會到長照站「上班」，養雞、為植栽澆水等，三和院外的雞舍透過友善飼養的方式，翻轉傳統的養雞觀念，9日社區長輩及來賓為母雞命，弘道基金會個案管理員李怡萱說，「幸福雞場」友善飼養方式，陪伴社區高齡長輩身體活動、認知促進，讓長輩知道原來雞也能當寵物，也讓在地居民重回過往的熱鬧場景。

弘道基金會嘉義服務處處長張儀芬表示，透過三合院閒置空地營造出無障礙社區友善場域，並且將雞舍、菜圃、植栽的產物提供給據點供餐服務、社區老人食堂，讓長者從中獲得成就感。義和里里長簡國坤說，義和里內目前65歲以上老人約有185人，期待透過此全齡友善場域，讓社區老人在生活找到自己的可以付出的角色。