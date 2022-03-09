台中市府交通局發現有塗鴉，立刻通知廠商盡速處理，快速恢復原貌。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

為提升候車環境及美化市容，台中市政府交通局逐步完成台灣大道公車專用道站體美化工程，但近日公車站體遭人惡意塗鴉，破壞市容觀瞻，交通局已先改善完成，非法塗鴉行為可依《社會秩序維護法》開罰。

公車站體周邊設有錄影設備，交通局已掌握相關影像並報警辦理，破壞者處以罰鍰外，還須負擔站體復舊清潔費用，提醒民眾公共設施屬於大眾共享資源，不應隨意破壞，請勿以身試法。

交通局長葉昭甫表示，候車公共設施安排定期巡檢及清潔維護，一發現有塗鴉、照明故障或設備損毀等情形，立刻通知廠商盡速處理。

台中公車APP也有提供異常報修功能，民眾如有發現損壞、塗鴉或張貼廣告等破壞情形，可立即拍下現場照片，利用APP或台中市即時公車動態系統網頁及1999專線回報，交通局派員處理，透過市民及市府共同合作，維護市容。

葉昭甫說，交通局提升大眾運輸環境，候車站體除日常清潔維護外，台灣大道公車專用道科博館站更與國立自然科學博物館合作，外觀將以恐龍造型進行塗裝，將科博館內體驗向外延伸，預計3月7日至5月5月站體美化作業。

交通局呼籲，市容景觀需要大家共同支持維護，惡意破壞及塗鴉將面臨罰鍰及復舊費用，損人不利己。民眾如有發現破壞、塗鴉等不法情事，也請勇於檢舉，一起建立優質的公共運輸環境。