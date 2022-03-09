德國體育用品製造商愛迪達(Adidas)周三指出，由於烏克蘭戰爭導致公司在俄羅斯業務中斷，公司預計今年約有2.50億歐元(約2.73億美元)的銷售面臨風險；愛迪達另一方面預期中國業務出現復甦。

愛迪達預計今年銷售增長11~13%，此包括了對俄烏戰事的風險考量；而在2021年消費者抵制之後，中國今年銷售將有個位數中間(約4~7%之間)的成長率。

愛迪達已在周一指出，將暫停俄羅斯商店和線上購物網站的經營。愛迪達在俄羅斯有500家商店，約占商店總數的4分之1。

該運動鞋製造商表示，2.5億歐元的風險約占該地區銷售的一半；公司整體銷售成長率將因此減少1個百分點。

愛迪達估今年的淨利將在18億至19億歐元間，高於2021年的14.9億歐元。

愛迪達報告稱，由於大中華地區銷售減少24%的拖累，第四季銷售減少了3%，來到51.37億歐元。

愛迪達周二也新任命大中華區主管由Adrian Siu接任。

因新疆人權爭議，在中國消費者抵制西方品牌之下，愛迪達在去年也成為抵制目標，消費者批評愛迪達在新疆棉議題說三道四。