隨著逐步放寬邊境抗疫規定，新加坡央行9日表示，在俄羅斯出兵烏克蘭之後，聽過專家學者意見總結，當地GDP(經濟成長率)預計2023年將可成長3%。

這些經濟學者專家中，絕大部分擔心通膨大漲，以及全球主要央行升息，都對新加坡GDP產生負面影響。依賴貿易活動的新加坡，近月頻出現創近10年來新高的通膨率，主要是受到鮮食與能源價格上漲所致。

此份調查發現，指標性意義較大的核心CPI(消費者物價指數)，2022年可望達2.7%，與星國央行預估相同。不過，卻遠高於上次在2021年12月的預估值1.8%。

另外，新加坡2022年整體物價預估將上漲3.6%，略高於當地央行預測的2.5%至3.5%之間。不過，這些通貨膨脹上漲幅度，將可望在2023年變小。

在星國GDP方面，經濟學家預估，2022年將增4%，與官方預測的3%到5%之間一致。至於2022年第一季，GDP估將增3.7%。