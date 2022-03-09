俄羅斯入侵烏克蘭的特別軍事行動來到第14天，烏克蘭多處民生基礎設施被毀，人道走廊也尚未開通，烏俄雙方互相指責對方不讓物資送進前線。前克里米亞美女檢察總長波克隆斯卡亞(Natalya Poklonskaya)8日透過Instagram自曝往前線送物資，引來烏克蘭富商大怒懸賞10萬美金要抓她!

波克隆斯卡亞是前克里米亞檢察總長，在2014年俄羅斯出兵吞併克里米亞(Crimea)地區後，她便回歸成為俄羅斯公民身分，也因為公開挺俄且長相貌美，引發俄羅斯當局關注。除讓她以議員身分踏足政界之外，在今年2月初獲任命為俄羅斯聯邦獨立國協事務、海外僑民及國際人道合作署(Rossotrudnichestvo)的副署長。

美女檢察總長波克隆斯卡亞(Natalya Poklonskaya) 圖/美聯社

8日波克隆斯卡亞在Instagram自曝前往烏克蘭的刻松市(Kherson)地區發送物資，她寫道:「人們正處於人道主義災難邊緣，但要是人們從俄羅斯這邊得到救援品，就會遭到迫害報復，甚至是房屋被燒毀，平民變成抵抗組織的工具和人質。我保證不會讓烏克蘭平民得不到幫助，因為我們是同一個民族，不管別人喜不喜歡，這都是真的。」

消息一出後，烏克蘭富商克蘇托夫(Seyar Kurshutov)就憤怒的表示，只要有人抓到波克隆斯卡亞，並將她送去最近的烏克蘭安全局(Security Service of Ukraine )辦公室，就給予10萬美元的獎金。