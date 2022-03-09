1名男網友在《Dcard》發文寫下，自己是飯店員工，同事間有一對大家都知道的情侶檔，某次他去上廁所時，撞見某間正在清潔的房間裡面沒人，正覺得奇怪走進去時，發現該情檔正在浴室裡面啪啪啪，他識相地留下紙條告訴情侶：「趕快把房間整理好出來，要打炮回家打」，貼文一出，不少網友留言笑說：「真是時間管理大師」。

網友表示，自己是飯店的工作人員，公司大約下午3點左右開始進行入住手續，通常整理一間房就是一個人不會到2個人，除非是總套大坪數的，原PO表示，同事間有一對情侶，他們從以前就是黏在一起整理房間，大家也都習以為常。

不料在某日中午，原PO要去上廁所時，經過同事情侶整理的房間，但從外面看進去，想說怎麼沒有人在整理，結果走近一看還真的沒人整理，但浴室燈是開著，且有一高一矮的黑影在浴室裡面晃動，原PO當下不知道該怎麼辦，因為房客在15分鐘就要入住，又清楚地聽到兩人嘿咻的聲音。

於是原PO便寫了字條：「那個不好意思打擾二位，客人差不多15分鐘後進來，你們確定還要繼續嗎，我只是好心提醒一下你們不用猜我是誰，你們趕快把房間整理好出來，不要連累到其他人，要打炮回家打」。敲了門兩下門，浴室瞬間安靜，確認情侶開始整離房間後才離開。

網友們看到紛紛留言笑說：「爽啦！好想看他們的表情」、「你也太好心了吧」、「我滿腦子都是：靠，你寫字也太快」、「時間管理大師」，不過也有不少人認為這對情侶同事上班時間太誇張，「把公司當私人房到底臉皮多厚」、「感覺房間無法打掃乾淨欸，噁噁的」。