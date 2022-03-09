台中市興中街集合式住宅大樓6日下午發生大火，帶走6條無辜性命，下午在火災現場為65歲許姓女罹難者及43歲廖姓男罹難者舉行招魂法會，廖的2個弟弟從高雄趕到台中，現場招魂時眼淚在眼眶裡打轉，他們擔心，70多歲父親已年邁，不忍白髮人送黑髮人，所以暫時隱瞞大哥命喪火窟、枉死異鄉的消息。
火災當天消防員滅火後逐層搜查現場，在5樓房間內發現43歲廖姓男子當場罹難，7日廖的2個弟弟獲知，從高雄趕到台中殯儀館認屍；據了解，廖家有3兄弟，家中尚有70多歲年邁老父，為人子女孝順，迄今還不敢告訴父親真相，擔心太早知道事實，會承受不住打擊。
廖姓男罹難者的2個弟弟，現場不斷呼喊著哥哥的名字，要「帶哥哥回家」，立即擲筊1次即應允。
65歲許姓女罹難者當天在火場呈焦黑難以辨識，其女兒前往殯儀館認屍，9日從南部到台中參加招魂法會，祭拜亡母後傷心到雙腿下跪，並以錢幣擲筊4次應允，帶著亡母的牌位至市立殯儀館。
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