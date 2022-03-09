台股經歷俄烏衝突利空襲擊，9日大盤隨美股反彈強勢站回萬七大關，雖然今年以來跌幅仍達6.6%之多，但表現抗震的台股高股息ETF績效表現相對占優，其中連續蟬聯2020及2021年「台股高股息ETF績效王」的元大台灣高息低波ETF(00713)，今年以來最大跌幅不到1%，在9日台股上漲助攻下率先收復跌幅，成為今年最快重返正報酬的台股高股息ETF。

本波台股重挫，不少台股ETF重傷，今年以來下跌一成，但高股息資產躍居避風港，高股息ETF表現抗震，選對好股的高股息ETF跌幅遠低於大盤。

截至9日為止，台股加權股價指數今年來下跌6.6%，台股六大高股息ETF-元大高股息(0056)、元大台灣高息低波(00713)、富邦臺灣優質高息(00730)、FH富時高息低波(00731)、國泰永續高股息(00878)、及富邦特選高股息30(00900)，平均跌幅僅1.5%，其中又以元大台灣高息低波平盤表現最佳，也是唯一一檔收復今年以來跌幅的高股息ETF。

其次是有不少金融股的FH富時高息低波下跌0.5%，富邦臺灣優質高息、元大高股息、國泰永續高股息跌幅都在1%至2%之間，較落後的是及富邦特選高股息30，跌幅達4.7%，與第一名的元大台灣高息低波有著不小差距。

元大投信表示，元大台灣高息低波精選現金股息高且營運展望向上，也就是未來獲利有機會帶動股息進一步成長的高息好股，成立以來展現股息和淨值皆穩健成長的動能。2020、2021連續稱霸高股息ETF績效冠軍，彰顯其優異的選股能力。

元大台灣高息低波成立來僅四年多，股息金額已經倍增，從1.55元成長至3.15元，去年11月年度除息，配息率更創6.8%歷史新高。目前元大台灣高息低波仍在填息階段，考量台股逐步進入除權息旺季，高殖利率個股可望有所表現，投資人此刻瞄準績效表現領先的高股息ETF，有機會先賺價差，再坐等今年除息領股利。