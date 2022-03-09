因企業擴大進口以回補庫存，美國1月貿易赤字創下歷史新高，意味在今年第一季，貿易仍可能繼續拖累美國經濟增長。

美國商務部公布，1月貿易赤字激增9.4%，達到897億美元，創下歷史新高，且遠超出經濟學家預估的逆差871億美元。

經通膨調整後，美國1月商品貿易赤字擴大到1,181億美元，創下歷史新高。美國的貿易活動已連續六個季度拖累GDP增長。

1月總進口額成長1.2%，為3140.9億美元，亦創下歷史新高。其中，商品進口額大增1.8%，達到2,648億美元，創下歷史新高。食品、資本財和消費品進口額均創下新高記錄。非石油進口額創下新高，而石油進口額增加9.35億美元。

1月出口下滑1.7%，為2,244億美元。其中，商品出口額減少1.5%，為1,559億美元。

儘管企業還在拉高庫存，但速度已見放緩。根據美國商務部周二公布的另一項數據，1月批發庫存額終值月增0.8%，達到7,999億美元，雖然連續第18個月攀升，但增長力道較去年12月（月增2.6%）大幅放緩，並創下6個月以來最小增幅，主要因汽車庫存減少。

美國1月份的貿易數據印證目前普遍的看法，即美國經濟在2021年第四季經歷了強勁的增長後，可能在本季大幅放緩。

Brean Capital資深經濟學家Conrad DeQuadros表示，貿易赤字激增將對國內生產毛額（GDP）增長率帶來沈重的拖累，第一季實質GDP成長率可能趨近於零，因為強勁增長的需求是由增加進口來滿足，而非提高生產。

此外，經濟學家認為俄烏戰爭對美國貿易的影響有限，儘管美國已經對俄國祭出一連串嚴厲的貿易制裁措施。根據官方數據，去年俄國僅占美國總進口額的1%、占出口額僅約0.4%。

美國總統拜登周二宣布禁止俄羅斯石油等能源產品進口，此舉料將進一步推升油價與通膨。

根據官方數據，2019年美國從俄羅斯進口5,200萬桶石油，占當年總進口量約2.2%。2020年和2021年的數據則受到新冠疫情影響，較不具參考價值。

富國銀行分析師Shannon Seery表示，俄羅斯的進口占比看似微不足道，但俄國仍是美國第4大石油來源國。由於美國要提高國內產量並不困難，這項禁令對美國的直接影響應該非常有限。儘管如此，禁止俄國石油進口必定會對全球供應造成壓力並進一步推升能源成本。