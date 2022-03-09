三高族群注意，小心「第四高」悄悄來襲！根據國內調查，高達96％的慢性腎臟病患者對於自身疾病不自知，由於出現症狀時多半已是晚期，只能藉由「驗血」和「驗尿」檢查早期發現；不少患者以為慢性腎病等於洗腎，醫師指出，及早發現病灶並配合治療就能免於洗腎，早期慢性腎病更有機會逆轉！

今年3月10日適逢世界腎臟病日，國民健康署攜手台灣腎臟醫學會、財團法人腎臟病防治基金會、中華民國糖尿病學會、社團法人台灣高血壓學會、台灣家庭醫學醫學會、台灣老年學暨老年醫學會、中華民國診所協會全國聯合會，共同呼籲國人重視早期慢性腎臟病防治。

三高族群是慢性腎臟病的好發族群。台灣腎臟醫學會理事長黃尚志指出，當大量血液通過腎臟時，血管內壓力上升，形成腎絲球內壓；腎臟就像是汙水處理廠，若血壓、血糖、血脂控制不佳，腎臟代謝負擔加重，就可能導致腎壓過高。

腎臟病防治基金會董事長吳麥斯更形容「腎臟是環保署」，當過多的糖、油脂等無法代謝的廢物堆積在腎臟時，起初只是一些垃圾放在家裡，身體會自己適應，但時間久了負擔就變大，如果沒有及時把環境清乾淨，就會引發高腎壓，更是腎病變的前兆。

腎絲球過濾率和尿蛋白是了解腎功能的重要指標，目前國健署提供40至64歲民眾每3年1次、65歲以上民眾每年1次成人預防保健服務，國健署署長吳昭軍提醒，三高族群務必定期「驗血」和「驗尿」，了解自身腎臟功能，才能及早發現並接受治療。

今年73歲的林大哥多年前因為經常感到疲憊、出現泡泡尿而就醫檢查，才得知罹患慢性腎臟病第3期；在配合醫師治療及衛教師指導之下，腎絲球過濾率逐漸恢復正常，12年以來都維持在50左右，他驕傲地說「連醫師都說很少見！」

中華民國糖尿病學會理事長黃建寧指出，糖尿病患者中有3成是慢性腎臟病患者，反之，洗腎患者中近5成有血糖問題；血糖控制不佳會導致腎小管異常、腎絲球破洞，導致尿蛋白溢出，並隨著尿液排出，形成蛋白尿（泡泡尿），腎絲球過濾率也會下降。

台灣高血壓學會理事鄭浩民表示，腎絲球過濾率會隨著老化而遞減，每年約減少1單位。如血壓超過140／90，每年下降速度會增加到5單位；如血壓大於180，每年下降速度更快，恐怕5到10年就需要洗腎。

很多慢性腎臟病病人都會擔心是否需要洗腎。吳麥斯指出，慢性腎臟病可分為5期，如為第1、2期（腎絲球過濾率大於60），積極治療是有機會逆轉的，如果進展到第5期（腎絲球過濾率小於15）也不等於必須洗腎，還需考量其他指標來評估。