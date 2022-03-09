俄羅斯以軍事武力攻打烏克蘭以來，烏克蘭國內物資短缺。今天（3月9日）陸外交部發言人趙立堅在例行記者會中表示，中方將向烏克蘭提供價值500萬元人民幣（約2250萬台幣）的人道主義援助物資，首批物資今已起運。
趙立堅表示，中國紅十字會已經發佈消息，應烏克蘭方面的請求，中國紅十字會將向烏克蘭方面提供一批人道主義援助物資包括食品、生活必需品等，價值500萬元人民幣。今天（3月9日）首批物資已經從北京起運，後續將通過適當方式盡快交付烏克蘭。
俄羅斯以軍事武力攻打烏克蘭以來，烏克蘭國內物資短缺。今天（3月9日）陸外交部發言人趙立堅在例行記者會中表示，中方將向烏克蘭提供價值500萬元人民幣（約2250萬台幣）的人道主義援助物資，首批物資今已起運。
趙立堅表示，中國紅十字會已經發佈消息，應烏克蘭方面的請求，中國紅十字會將向烏克蘭方面提供一批人道主義援助物資包括食品、生活必需品等，價值500萬元人民幣。今天（3月9日）首批物資已經從北京起運，後續將通過適當方式盡快交付烏克蘭。
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