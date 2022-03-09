Provamel樸悅生機椰子米奶 。（泰德利提供）

台北被CNN評為全球「10大素食友善城市」之一，素食人口已突破300萬人，佔總人口的比例與瑞士、巴西齊名。

隨著消費健康意識提升、加上環境保護、減少碳足跡等綠化議題得到關注，飲食習慣也有相應改變。素食人口中，彈性素食（Flexitarian Diet）佔了極大多數；在每周選擇幾天採無肉飲食，不僅在日常中增加蔬果纖維、豆類蛋白質以及全穀物，同時減少加工食物，也能輕鬆維持健康體態。

台北君悅攜手「比利時Provamel樸悅生機植物奶」，以天然純粹的植物萃取發想創意全植料理，打破植物奶固有飲用觀念，以其揮灑入菜甚至做為燉菜醬汁，更能融揉出原汁原味的歐陸餐點，另有專人鮮切小農蔬食吃到飽。

「比利時Provamel樸悅生機植物奶」外裝手寫LOGO字體中盛裝著北歐和地中海小農生產之歐盟認證陽光燕麥與杏仁研磨精華，無論是料理或是純飲都是最閃耀的黃金減醣食材；網紅指定椰子米口味展現度假風情，以無添加額外食品添加物的純粹，目前可於雅粹、聖德科斯等各大精品超市及電商通路購買Provamel樸悅生機植物奶，詳情可洽雅粹（泰德利品牌商城）官方FB平台。

Provamel樸悅生機無糖大豆奶。（泰德利提供）