法務部調查局9日在法務部會議中，說明國家金融情報中心在防制虛擬貨幣等資產在國際洗錢犯罪中的新趨勢。法務部長會後表示，查察賄選一向是法務部重點工作，年底九合一地方選舉，各地選情緊繃，他特別要求調查局針對候選人可能以虛擬貨幣進行賄選。

蔡清祥指出，虛擬貨幣具有難以追查、不易查賄的特性，因此他要求檢調應加強查察、提前佈署，以免賄選犯行以此在暗處流動。

調查局洗錢防制處在會中強調，利用包括虛擬貨幣在內的虛擬資產作為犯罪所得的媒介，是近年新興趨勢，虛擬資產由於大量透過點對點（P2P）或場外進行交易、去中心化、缺乏適當認識客戶（Know Your Customer，簡稱：KYC）程序且跨境移轉快速等特性，都使其監管不易。

因此調查局身為政府國家金融情報中心，將持續引進國外相關防制洗錢及打擊資恐指引、法律規範及執法案例等，以提供相關權責機關參考。