世界羽聯BWF超級300系列德國羽球公開賽因為新冠肺炎疫情影響，2020、2021連續兩屆都取消，今年終於回到巡迴賽行程表中，8日開始首日對抗，包括世界球后戴資穎、世界球王安賽龍（Viktor Axelsen）及混雙頭號種子泰國德查蓬（Dechapol Puavaranukroh）／沙西麗（Sapsiree Taerattanachai）都順利過關，不過也有部份種子選手意外落馬。

2022德國公開賽首輪，東京奧運銀牌女單戴資穎、東京奧運男單金牌安賽龍及世錦賽混雙冠軍德查蓬／沙西麗第一輪都半小時左右就直落二輕鬆過關，而小戴挑戰德國賽首冠的競爭對手之一、印度名將辛度（Pusarla V. Sindhu）狀態也是相當好，讓泰國對手布莎南兩局比賽只拿到15分、狼狽出局。

頭號種子們展現不錯的狀態，但也有部分選手因為疫情在國內訓練一段時間，才又出來比賽，還在調適場上的感覺，男單第7種子、香港選手伍家朗首輪奮戰40分鐘不敵印度普蘭諾伊（Prannoy H. S.），而首日賽程最大冷門，就是馬來西亞籍混雙第8種子吳塤閥／賴潔敏局數1比2飲恨世界排名第48的英格蘭組合亨明（Callum Hemming）／普格（Jessica Pugh）。

另外，中國大陸兩屆世錦賽混雙冠軍男將鄭思維，和新搭擋張殊賢攜手挑戰德國賽事，合作的處女秀直落二遭地主組合揚森（Jones Ralfy Jansen）／艾芙勒（Linda Efler）淘汰。