為發揚無私大愛奉獻精神，並提升新北市緊急救護品質，國際獅子會300A2區西區女獅子會捐贈本局救護耗材1批，讓第一線消防人員有最強而有力的後盾，本(9)日上午11時於消防局大廳舉辦捐贈典禮，由陳副局長崇岳代表受贈。

國際獅子會300A2區西區女獅展大愛 贈救護耗材守護新北。(新北市消防局提供)

國際獅子會300A2區西區女獅子會鑑於消防人員救護工作辛苦，秉持回饋鄉里、強化公共衛生安全及「取之於社會，用之於社會」信念，特地詢問本局目前物資需求，並由現任會長陳翠萍暨全體獅友聯合捐贈血糖檢測試片(25片裝)264盒、安全採血針(200支裝)66盒，供消防人員執行緊急救護勤務使用，以實際行動來挺第一線的消防人員，充實第一線救護資源。

善良的力量、無私的付出讓新北更美好，消防局由衷感謝國際獅子會300A2區西區女獅子會給予第一線消防人員支持與鼓勵，捐贈消防單位所需救護耗材，也期望透過捐贈者之慈善義舉，拋磚引玉，讓社會大眾更加重視到院前緊急救護服務品質。