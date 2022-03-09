3C通路商，聯強(2347)去年賺超過一股本、擬配息5元，雙創歷史新高，現金殖利率逾7%，樂觀預期今年營收表現將可望再躍進。全國電(6281)、燦坤(2430)2月營收同寫近4年同期新高，前2月年增8.40%、8.37%。周三股價聯強、全國電聯手上陣衝，燦坤則翻黑持續高檔修正。

聯強去年營業收入4088.11億元，營業毛利175.99億元，年增17%，營業利益93.32億元，年增29%，稅前淨利232.31億元，本期淨利177.77億元，歸屬於母公司業主淨利172.71億元，突破百億大關，年增112%，基本每股盈餘10.35元，賺逾一股本且創歷史新高紀錄。即使排除一次性收益，聯強2021年稅前與稅後淨利也都破百億元，分別達142億元與119億元，成長36%與46%，每股盈餘7.12元，也都是新高紀錄。

聯強海外合資事業獲利表現一樣亮眼，連6季創新高，去年全年合計貢獻獲利33億元、年增48%。聯強表示，2019年開始大力推動「精實、敏捷、躍進」計劃，成為2021年營收與各項獲利指標同創新高的主要原因。

聯強去年第四季營收、毛利、營業淨利均單季新高，單季獲利、EPS也是同期新高度。

聯強董事會決議股利分派，110年度盈餘分配之現金股利5元，同創新高，配息率48%，以周三收盤價71.2元計算，現金殖利率7.02%，並於5月30日召開股東會，地點位於台北市南港路一段209號1樓。

展望今年，聯強將在近年奠定的紮實根基上，加速佈局營運服務平台(MSP)，力推為VIP夥伴提供量身訂做的服務，持續搶攻市場，擴張市佔，加上各國政府全力提振經濟，以及後疫時代資訊產品的剛性需求，使商業環境持續熱絡，聯強樂觀預期今年營收表現將可望再躍進。

聯強展開東南亞市場多元化布局，聯強表示，聯強泰國(Synnex Thailand)代銷業務的商品類別從資通訊產品，延伸至電競、雲端、AIoT、醫療、電動車、機器人等新領域，而銷售區域也將從泰國擴展到緬甸、寮國、柬埔寨等中南半島周邊國家。聯強表示，聯強泰國透過多元化的業務觸角以及數位能力，不畏疫情對泰國經濟造成嚴重衝擊，營收逆勢向上，獲利更創新高。聯強泰國看好2022年在疫情紓緩加上擴展新業務助攻，今年營收、獲利都將持續成長。

而3C通路商全國電、燦坤去年獲利也分別創下歷史新高、9年新高，擬配息5元、3.54元，擁抱殖利率。燦坤股息、減資雙管，股東今年每股狂納6.52元，推升先前股價飆升；有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，元月營業收入23.67億元，年增12.82%，稅前淨利1.25億元，年增27.55%，本期淨利1.00億元，年增26.58%，每股盈餘0.60元。

受惠年節採購潮，燦坤2月營收16.70億元，年增2.59%、月減29.44%，創近4年同期高；前2月營收40.37億元，年增8.37%。全國電2月營收14.08億元，年增6.84%、月減32.52%，同創近4年同期高；前2月營收34.96億元，年增8.40%。