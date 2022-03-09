《電機股》永大4月14日起停止買賣 4月21日下市 16:202022/03/09 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 永大(1507)因與日商株式會社日立製作所進行股份轉換，成為其100％持有子公司，並申請其有價證券終止上市。證交所公告該公司有價證券自今年4月14日起停止買賣，停止股東名簿記載變更起迄日期為111年4月17日至111年4月21日，並於111年4月21日起終止上市。 《櫃買市場》展匯科今起開放信用交易 中和秀朗橋北側案4月公告區段徵收 #4月 #21日 #111年 #永大 #14日 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 南庄花卉節4月底登場 參山處邀民眾來「拈花惹草」 17:302022/03/08 寶島 台灣盛心塾 利他經營哲學活動 3月12日舉行 04:102022/03/09 產業．科技 春暖花開花蓮賞螢趣 大農大富19日開跑 12:212022/03/06 寶島 港媒：市民離港避疫飛歐美 旅行社代訂機票爆升 09:492022/03/09 兩岸 金門縣環保局甄選臨時工3名 3月14日至18日受理報名 16:282022/03/08 寶島 迎接螢光季 溪頭4月1日起推星光票 04:102022/03/08 地方新聞 極西點國聖港燈塔重建4月動工 民眾拆除前衝打卡 19:332022/03/08 寶島 華中橋淹水不斷 3月清淤4月路面翻新 04:102022/03/04 地方新聞 陶斯松成農藥禁藥 4月中禁輸入及製造 10:522022/03/05 生活 品觀點｜中鋼招募新血 提升下一個50年的競爭力 15:222022/03/04 生活 桃園購物節 消費總額破150億 13:142022/03/08 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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