永大(1507)因與日商株式會社日立製作所進行股份轉換，成為其100％持有子公司，並申請其有價證券終止上市。證交所公告該公司有價證券自今年4月14日起停止買賣，停止股東名簿記載變更起迄日期為111年4月17日至111年4月21日，並於111年4月21日起終止上市。