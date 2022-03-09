疫情催化，全球自行車與電動自行車市場依然持續成長，巨大（9922）集團執行長劉湧昌今（9）日在台北自行車展會後表示，「巨大20年來從不曾缺過訂單」，目前訂單能見度已經看到2023年以後，預期今年的訂單達交率將可提高，加上電動自行車營收占比將進一步提升，巨大集團今年整體營運看增兩位數、續創新高可期！

劉湧昌表示，由於越南已與10多國簽訂FTA，從越南出口美國將可大幅降低關稅，因此，規劃在越南打造新廠，總投資額達4,800萬美元，將興建一座年產能規模最高上看100萬台的海外新廠，最快將於今年第二季動工建廠，2023下半年投產，為未來營運增添新動能。

劉湧昌透露，在越南新廠籌備期間，巨大集團已經在越南平陽省購買了現成廠房，機器設備即將進駐，預期最快在今年第四季投產，初期預估約5萬台產能！

巨大集團不僅越南要擴廠，劉湧昌表示，由於訂單滿手與客戶需求旺盛，大陸廠與歐洲廠也評估擴廠。